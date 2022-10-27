Российская оккупационная армия может ударить по американским спутникам, в том числе коммерческим, задействованным в войне на территории Украины.

Об этом заявил глава департамента по контролю за вооружениями МИД РФ Константин Воронцов, передает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

— Речь идет о привлечении США и их союзниками компонентов гражданской инфраструктуры в космосе, в том числе коммерческой, в вооруженных конфликтах, — сказал он, добавив, что «квазигражданская инфраструктура может оказаться законной целью для ответного удара».

Кроме того, Константин Воронцов цинично обвинил Запад в том, что они якобы подвергают риску устойчивость мирной космической деятельности.

Ранее стало известно, что директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс в начале октября посетил Украину и встретился с президентом Владимиром Зеленским и другими чиновниками. Глава ЦРУ посетил Украину на фоне все большей обеспокоенности в США тем, что Россия может прибегнуть к использованию ядерного оружия.