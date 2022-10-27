Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс в начале октября посетил Украину и встретился с президентом Владимиром Зеленским и другими чиновниками.

Как пишет «Европейская правда», об этом CNN сообщили два информированных источника.

«Находясь там, он подтвердил обязательство США оказывать поддержку Украине в ее борьбе против российской агрессии, в частности, путем продолжения обмена разведданными», — сказал один из источников.

Собеседники CNN отказались предоставить более подробную информацию о поездке Бернса, о которой официально не сообщалось.

Глава ЦРУ посетил Украину на фоне все большей обеспокоенности в США тем, что Россия может прибегнуть к использованию ядерного оружия.

Публично американская сторона утверждает, что не видит доказательств подготовки Россией такого шага, но знакомые с разведданными собеседники CNN предупреждают, что риск ядерного удара РФ, возможно, самый высокий с начала полномасштабной войны.

Опасения по поводу возможного применения российского ядерного оружия в Украине выросли после того, как Москва начала публично говорить о якобы подготовке Киевом провокации с использованием «грязной бомбы». И Украина, и Запад эти обвинения решительно отвергли.