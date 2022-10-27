Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина сотрудничает с Германией по вопросу увеличения поставок оружия Украине, а также страна готова помочь в восстановлении энергетической инфраструктуры.

Глава дипломатического ведомства заявил в Twitter , что он провел телефонный разговор с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок.

— Мы работаем вместе, чтобы поставлять большее оружие в Украину, в том числе через партнерство с третьими странами, — говорится в сообщении.

По словам министра, он ценит готовность Германии восстановить энергетическую инфраструктуру Украины, поврежденную российскими ударами.

Напомним, правительство Украины запросило Италию запрос на получение систем противовоздушной обороны SAMP-T.