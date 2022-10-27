Правительство Украины запросило Италию запрос на получение систем противовоздушной обороны SAMP-T.

Об этом он заявил в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera.

— Системы противовоздушной обороны сегодня это для нас самый приоритет. Вы знаете почему. Потому что мы хотим, чтобы наши люди вернулись домой из-за границы, чтобы их дети могли пойти в школу, университет и т.д. Но без безопасности, без ПВО мы не можем это обеспечить. Очень немногие страны производят ПВО — не только имеют, но и производят. Италия вместе с Францией и Германией производит комплекс SAMP-T. И мы в них нуждаемся, — отметил Владимир Зеленский.

Он рассказал, что уже информировало итальянское правительство о таких потребностях.

Президент добавил, что Украина и Италия развивают новый уровень отношений: «Это происходило во время правления Марио Драги. Это стало возможным благодаря ему и итальянскому обществу. Мы построили очень сильные, крепкие отношения. И я не хочу их разрушить. И я сказал это Джорджи, она ответила: «Да, конечно. Я действительно поддерживаю вас и хочу иметь отношения на таком же высоком уровне, какой был. И тоже не хочу их разрушать».

Зенитно-ракетный комплекс SAMP-T производит французско-итальянская компания Eurosam. Его ключевыми компонентами являются ракета Aster 30 и функциональный радар Arabel. Дальность обнаружения целей составляет до 80 км. ЗРК имеет минимальное время реакции и высокий темп стрельбы (восемь ракет можно запустить за 10 секунд).

Напомним, США могут передать Украине свои более старые системы ПВО HAWK для защиты неба над Украиной от ударов войск РФ по гражданской и критической инфраструктуре.