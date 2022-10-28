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Пентагон не видит признаков того, что ежегодные учения РФ Гримм могут быть прикрытием для реальной подготовки к применению ядерного оружия, заявил глава Минобороны США Ллойд Остин.
Об этом сообщает Reuters.
- На данный момент мы не видели ничего, что заставило бы нас поверить в то, что это какое-нибудь прикрытие, - сказал глава Пентагона.
Также Остин не верит, что Путин принял решение применить тактическое ядерное оружие. Он отказался уточнить, как США и их союзники могут ответить на российский ядерный удар.
– С самого начала нам было ясно, что вы увидите очень существенную реакцию международного сообщества, – сказал Остин.
21 сентября российский диктатор Владимир Путин в очередной раз пригрозил западным странам применением ядерного оружия, сказав, что «это не блеф».
В украинской разведке заявляли, что считают угрозу применения Россией тактического ядерного оружия против Украины очень высокой. В то же время, по мнению главы ГУР Кирилла Буданова, в ближайшее время Россия не нанесет ядерный удар.
По данным СМИ, на фоне угроз Путина США ускорили развертывание более точной версии своей основной ядерной бомбы на базах НАТО в Европе.
Пентагон не видит признаков того, что ежегодные учения РФ Гримм могут быть прикрытием для реальной подготовки к применению ядерного оружия, заявил глава Минобороны США Ллойд Остин.
Об этом сообщает Reuters.
- На данный момент мы не видели ничего, что заставило бы нас поверить в то, что это какое-нибудь прикрытие, - сказал глава Пентагона.
Также Остин не верит, что Путин принял решение применить тактическое ядерное оружие. Он отказался уточнить, как США и их союзники могут ответить на российский ядерный удар.
– С самого начала нам было ясно, что вы увидите очень существенную реакцию международного сообщества, – сказал Остин.
21 сентября российский диктатор Владимир Путин в очередной раз пригрозил западным странам применением ядерного оружия, сказав, что «это не блеф».
В украинской разведке заявляли, что считают угрозу применения Россией тактического ядерного оружия против Украины очень высокой. В то же время, по мнению главы ГУР Кирилла Буданова, в ближайшее время Россия не нанесет ядерный удар.
По данным СМИ, на фоне угроз Путина США ускорили развертывание более точной версии своей основной ядерной бомбы на базах НАТО в Европе.