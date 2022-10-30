|Скорость ветра:
|3.3 м/с
|Восход солнца:
|06:31
|Заход солнца:
|16:40
|Температура завтра:
|+15 C°
|Скорость ветра:
|6 м/с
|Восход солнца:
|06:44
|Заход солнца
|16:38
|Температура завтра:
|+11 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|38.9 грн
|39.4 грн
|EUR
|38 грн
|39 грн
Российские силы снизили темп своих наступательных операций под Бахмутом 29 октября.
Об этом свидетельствуют данные Института изучения войны (ISW).
Украинские силы нанесли высокоточный удар по готовившимся к новой атаке российским войскам к югу от Бахмута в районе Майорска. В результате удара погибли примерно 300 российских военнослужащих.
Российские войска эвакуировали 60 раненых в медицинское учреждение в Горловке Донецкой области. Украинский генеральный штаб впоследствии не сообщал ни о каких российских наземных атаках под Бахмутом ни в своих утренних, ни в своих вечерних сводках.
Ни одно из утверждений России о том, что ее войска начали наступление на Угледар, не содержало подтверждения боевых действий. Генштаб Украины не сообщал о нанесении российскими войсками наземных ударов на западе Донецкой области.
Напомним, российско-оккупационные войска не прекращают ведение наступления на Бахмутском и Авдеевском направлениях, завозят своих военных и «кадыровцев» в Беларусь, а также готовятся к обороне вблизи Херсона.
Российские силы снизили темп своих наступательных операций под Бахмутом 29 октября.
Об этом свидетельствуют данные Института изучения войны (ISW).
Украинские силы нанесли высокоточный удар по готовившимся к новой атаке российским войскам к югу от Бахмута в районе Майорска. В результате удара погибли примерно 300 российских военнослужащих.
Российские войска эвакуировали 60 раненых в медицинское учреждение в Горловке Донецкой области. Украинский генеральный штаб впоследствии не сообщал ни о каких российских наземных атаках под Бахмутом ни в своих утренних, ни в своих вечерних сводках.
Ни одно из утверждений России о том, что ее войска начали наступление на Угледар, не содержало подтверждения боевых действий. Генштаб Украины не сообщал о нанесении российскими войсками наземных ударов на западе Донецкой области.
Напомним, российско-оккупационные войска не прекращают ведение наступления на Бахмутском и Авдеевском направлениях, завозят своих военных и «кадыровцев» в Беларусь, а также готовятся к обороне вблизи Херсона.