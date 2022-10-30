Российские силы снизили темп своих наступательных операций под Бахмутом 29 октября.

Об этом свидетельствуют данные Института изучения войны (ISW).

Украинские силы нанесли высокоточный удар по готовившимся к новой атаке российским войскам к югу от Бахмута в районе Майорска. В результате удара погибли примерно 300 российских военнослужащих.

Российские войска эвакуировали 60 раненых в медицинское учреждение в Горловке Донецкой области. Украинский генеральный штаб впоследствии не сообщал ни о каких российских наземных атаках под Бахмутом ни в своих утренних, ни в своих вечерних сводках.

Ни одно из утверждений России о том, что ее войска начали наступление на Угледар, не содержало подтверждения боевых действий. Генштаб Украины не сообщал о нанесении российскими войсками наземных ударов на западе Донецкой области.

Напомним, российско-оккупационные войска не прекращают ведение наступления на Бахмутском и Авдеевском направлениях, завозят своих военных и «кадыровцев» в Беларусь, а также готовятся к обороне вблизи Херсона.