Российско-оккупационные войска не прекращают ведение наступления на Бахмутском и Авдеевском направлениях, завозят своих военных и «кадыровцев» в Беларусь, а также готовятся к обороне вблизи Херсона.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

За сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов: Яковлевка, Бахмут, Бахмутское, Александрополь, Каменка, Авдеевка, Первомайское, Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка Донецкой области.

Авиация Украины нанесла по врагу 32 удара: 23 – по районам сосредоточения вооружения и военной техники, 3 – по взводным опорным пунктам, а также 6 – по позициям противовоздушной обороны противника. Бойцы ПВО сбили ракету «Искандер-К» и 2 вражеских БПЛА «Орлан -10».

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 6 районов сосредоточения вооружения и военной техники, 3 склада боеприпасов, 2 средства противовоздушной обороны и 9 других важных военных объектов противника.

Войска РФ продолжают обстрелы вдоль линии столкновения, по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения. Так, за прошедшие сутки россияне нанесли 5 ракетных и 23 авиационных удара, совершили более 100 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Пострадали более 45 населённых пунктов.

Россия продолжает опрокидывание отдельных подразделений на территорию Беларуси. 26 октября там зафиксировали прибытие на железнодорожную станцию Брест эшелона военной техники из РФ. Вместе с военнослужащими РФ прибывают так называемые «кадыровцы». Кроме того, российские военные были замечены в населенных пунктах между городами Брест и Малорита.

По данным Генштаба, во время так называемой «эвакуации» из исправительной колонии №90 города Херсон оккупанты вывезли заключенных. Территорию этого исправительного учреждения Россия использует для размещения личного состава и военной техники.

В населенных пунктах вблизи Херсона оккупанты осуществляют мероприятия по подготовке к обороне. В частности, в Каланчак из российского города Грозный прибыли около сотни «росгвардейцев».

На территории города Новой Каховки российские спецслужбы активно прослушивают телефонные разговоры гражданского населения. А в селе Большая Знаменка Запорожской области Россия продолжает размещать личный склад в домах местных жителей.

Напомним, в последние месяцы ситуация на линии фронта на юге Украины изменилась . Обладая мощным западным оружием и собственными беспилотниками, страна получила преимущество в артиллерии над оккупантами в этом регионе.