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В последние месяцы ситуация на линии фронта на юге Украины изменилась. Обладая мощным западным оружием и собственными беспилотниками, страна получила преимущество в артиллерии над оккупантами в этом регионе.
Об этом пишет издание The New York Times со ссылкой на украинских командиров и военных аналитиков.
— Сейчас у Украины преимущество как в радиусе стрельбы, так и в высокоточных ракетах и артиллерийских снарядах, классе оружия, которого в основном не хватает в российском арсенале, — говорится в материале.
Так, украинские военные уничтожают дорогую бронетехнику с помощью дешевых собственных беспилотников, а также более совершенных беспилотников и другого оружия, предоставленного США и партнерами
Как отмечает издание, летом на фронте в Донецкой области Россия выпустила около 10 артиллерийских снарядов в ответ на каждый украинский снаряд.
— Сейчас в Херсоне украинские командиры говорят, что стороны стреляют примерно равным количеством снарядов, но украинские удары являются не только более дальними, но и более точными благодаря ракетам со спутниковым наведением и артиллерийским снарядам, предоставленным Западом, — пишет NYT.
Напомним, ВСУ в течение 29 октября на южном фронте уничтожили 57 россиян . Украинская авиация нанесла десять авиаударов по скоплениям живой силы и военной технике оккупантов.
В последние месяцы ситуация на линии фронта на юге Украины изменилась. Обладая мощным западным оружием и собственными беспилотниками, страна получила преимущество в артиллерии над оккупантами в этом регионе.
Об этом пишет издание The New York Times со ссылкой на украинских командиров и военных аналитиков.
— Сейчас у Украины преимущество как в радиусе стрельбы, так и в высокоточных ракетах и артиллерийских снарядах, классе оружия, которого в основном не хватает в российском арсенале, — говорится в материале.
Так, украинские военные уничтожают дорогую бронетехнику с помощью дешевых собственных беспилотников, а также более совершенных беспилотников и другого оружия, предоставленного США и партнерами
Как отмечает издание, летом на фронте в Донецкой области Россия выпустила около 10 артиллерийских снарядов в ответ на каждый украинский снаряд.
— Сейчас в Херсоне украинские командиры говорят, что стороны стреляют примерно равным количеством снарядов, но украинские удары являются не только более дальними, но и более точными благодаря ракетам со спутниковым наведением и артиллерийским снарядам, предоставленным Западом, — пишет NYT.
Напомним, ВСУ в течение 29 октября на южном фронте уничтожили 57 россиян . Украинская авиация нанесла десять авиаударов по скоплениям живой силы и военной технике оккупантов.