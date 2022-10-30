В последние месяцы ситуация на линии фронта на юге Украины изменилась. Обладая мощным западным оружием и собственными беспилотниками, страна получила преимущество в артиллерии над оккупантами в этом регионе.

Об этом пишет издание The New York Times со ссылкой на украинских командиров и военных аналитиков.

— Сейчас у Украины преимущество как в радиусе стрельбы, так и в высокоточных ракетах и артиллерийских снарядах, классе оружия, которого в основном не хватает в российском арсенале, — говорится в материале.

Так, украинские военные уничтожают дорогую бронетехнику с помощью дешевых собственных беспилотников, а также более совершенных беспилотников и другого оружия, предоставленного США и партнерами

Как отмечает издание, летом на фронте в Донецкой области Россия выпустила около 10 артиллерийских снарядов в ответ на каждый украинский снаряд.

— Сейчас в Херсоне украинские командиры говорят, что стороны стреляют примерно равным количеством снарядов, но украинские удары являются не только более дальними, но и более точными благодаря ракетам со спутниковым наведением и артиллерийским снарядам, предоставленным Западом, — пишет NYT.

Напомним, ВСУ в течение 29 октября на южном фронте уничтожили 57 россиян . Украинская авиация нанесла десять авиаударов по скоплениям живой силы и военной технике оккупантов.