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SpaceX Илона Маска наращивает темпы запусков Starlink спустя всего несколько дней после того, как Россия объявила коммерческие спутники США, которые помогают Украине обороняться, «законными целями».
Об этом говорится в материале The Washington Post, сообщает Цензор.НЕТ.
В четверг вечером SpaceX вывела ракету Falcon 9, выпустившую в космос 53 спутника Starlink.
Во вторник SpaceX запустит гораздо более мощную ракету Falcon Heavy. На этот раз заказчиком являются космические силы США, а полезная нагрузка строго засекречена.
Компания Илона Маска запускает ракеты примерно раз в шесть дней, отмечает издание.
Напомним, авиакомпания «Антонов» доставила из Франции в США гражданский телекоммуникационный спутник Airbus Defense and Space для запуска компанией SpaceX Илона Маска.
SpaceX Илона Маска наращивает темпы запусков Starlink спустя всего несколько дней после того, как Россия объявила коммерческие спутники США, которые помогают Украине обороняться, «законными целями».
Об этом говорится в материале The Washington Post, сообщает Цензор.НЕТ.
В четверг вечером SpaceX вывела ракету Falcon 9, выпустившую в космос 53 спутника Starlink.
Во вторник SpaceX запустит гораздо более мощную ракету Falcon Heavy. На этот раз заказчиком являются космические силы США, а полезная нагрузка строго засекречена.
Компания Илона Маска запускает ракеты примерно раз в шесть дней, отмечает издание.
Напомним, авиакомпания «Антонов» доставила из Франции в США гражданский телекоммуникационный спутник Airbus Defense and Space для запуска компанией SpaceX Илона Маска.