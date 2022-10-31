SpaceX Илона Маска наращивает темпы запусков Starlink спустя всего несколько дней после того, как Россия объявила коммерческие спутники США, которые помогают Украине обороняться, «законными целями».

Об этом говорится в материале The Washington Post, сообщает Цензор.НЕТ.

В четверг вечером SpaceX вывела ракету Falcon 9, выпустившую в космос 53 спутника Starlink.

Во вторник SpaceX запустит гораздо более мощную ракету Falcon Heavy. На этот раз заказчиком являются космические силы США, а полезная нагрузка строго засекречена.

Компания Илона Маска запускает ракеты примерно раз в шесть дней, отмечает издание.

Напомним, авиакомпания «Антонов» доставила из Франции в США гражданский телекоммуникационный спутник Airbus Defense and Space для запуска компанией SpaceX Илона Маска.