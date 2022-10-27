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Авиакомпания «Антонов» доставила из Франции в США гражданский телекоммуникационный спутник Airbus Defense and Space для запуска компанией SpaceX Илона Маска.
Об этом сообщила пресс-служба компании в Twitter.
Отмечается, что «Антонов» в сотрудничестве с логистической компанией Bollore Logistics Space перевезли спутник на борту одного из своих самолетов Ан-124-100-150 из Тулузы в стартово-посадочную площадку NASA в Титусвилле. Там планируется его запуск американской аэрокосмической компанией SpaceX.
Вес груза составил 50 тонн, включая специальный контейнер длиной 14,69 м, шириной 5,45 м и высотой 4,22 м, разработанный Airbus Defense and Space специально для безопасного перемещения этих типов спутников в выделенный Космический центр.
Напомним, российские оккупанты уничтожили флагман украинской авиации – легендарный Ан-225 «Мрия». Это произошло на аэродроме «Антонов» в Гостомеле под Киевом, где находился самолет.
Авиакомпания «Антонов» доставила из Франции в США гражданский телекоммуникационный спутник Airbus Defense and Space для запуска компанией SpaceX Илона Маска.
Об этом сообщила пресс-служба компании в Twitter.
Отмечается, что «Антонов» в сотрудничестве с логистической компанией Bollore Logistics Space перевезли спутник на борту одного из своих самолетов Ан-124-100-150 из Тулузы в стартово-посадочную площадку NASA в Титусвилле. Там планируется его запуск американской аэрокосмической компанией SpaceX.
Вес груза составил 50 тонн, включая специальный контейнер длиной 14,69 м, шириной 5,45 м и высотой 4,22 м, разработанный Airbus Defense and Space специально для безопасного перемещения этих типов спутников в выделенный Космический центр.
Напомним, российские оккупанты уничтожили флагман украинской авиации – легендарный Ан-225 «Мрия». Это произошло на аэродроме «Антонов» в Гостомеле под Киевом, где находился самолет.