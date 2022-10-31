В столице непризнанного Нагорного Карабаха Ханкенди (Степанакерт) прошел митинг за независимость. Парламент самопровозглашенной республики подписал заявление о недопустимости присоединения региона к Азербайджану.

Об этом сообщает Радио Свобода.

По данным правительства Нагорного Карабаха, на митинг вышли около 40 тысяч человек. По другим подсчетам, количество протестующих может достигать 70 тысяч.

Во время митинга проходило внеочередное заседание Национального собрания Нагорного Карабаха. Парламентарии приняли заявление о недопустимости попыток присоединения республики к Азербайджану и обратились в Армению и Россию.

России предложили «ввести дополнительные политические и военные механизмы» с учетом опасностей, угрожающих существованию республики, а Армению призвали «защищать общие интересы двух армянских республик».

Напомним, премьер-министр Армении Николая Пашинян заявил, что готов продлить мандат российских миротворцев в Нагорном Карабахе еще на 10-20 лет.