Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли предупредил Кремль о серьезных последствиях в случае применения ядерного оружия против Украины. Он подчеркнул, что подобный шаг российского диктатора Владимира Путина изменит характер войны.

Об этом сообщает НВ со ссылкой на Reuters.

— Никакая другая страна не говорит об использовании ядерного оружия. Ни одна страна не угрожает России или президенту Путину, – сказал Клеверли.

Клеверли назвал заявление Кремля о том, что Украина будто бы планировала взорвать «грязную бомбу» абсурдной. Он также подчеркнул, что риторика Путина о ядерном оружии была безответственной.

— Ему нужно ясно дать понять, что для Великобритании и наших союзников любое применение ядерного оружия вообще изменит характер конфликта. Это будет иметь серьезные последствия для России, – сказал он.

21 сентября российский диктатор Владимир Путин в очередной раз угрожал западным странам применением ядерного оружия, сказав, что «это не блеф».

В украинской разведке заявляли, что считают угрозу применения Россией тактического ядерного оружия против Украины очень высокой.

В то же время, по мнению главы ГУР Кирилла Буданова, в ближайшее время Россия не нанесет ядерного удара.

В США заявили, что в случае применения РФ против Украины ядерного оружия ответ Вашингтона и союзников будет решительным. При этом президент США Джо Байден не верит в то, что Путин применит тактическое ядерное оружие.

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Запад даст мощный военный ответ России в случае применения ядерного оружия.