Иран планирует передать России около 1000 баллистических ракет и дронов для войны против Украины.

Об этом пишет CNN со ссылкой на западных чиновников, которые внимательно следят за программой вооружения Ирана.

Речь, в частности, идет о ракетах класса «земля — земля». Последняя партия оружия из Ирана в Россию включала около 450 беспилотников, которые россияне уже использовали для ударов по Украине. Хотя точные сроки, когда груз прибудет в Россию, неизвестны, официальные лица считают, что доставят оружие точно до конца года.

Напомним, украинские военные уничтожили уже более 300 иранских дронов-камикадзе Shahed-136.