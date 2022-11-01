Украинские военные уничтожили уже более 300 иранских дронов-камикадзе Shahed-136.
Как рассказал во время брифинга спикер Воздушных сил Юрий Игнат, шесть таких дронов уничтожили минувшей ночью.
Три таких беспилотника уничтожила авиация в районе ответственности оперативного командования Восток, еще три уничтожили бойцы Территориальной обороны в Полтавской области.
- К сожалению, есть несколько попаданий, - подчеркнул Юрий Игнат.
Российские оккупанты уже использовали более 400 иранских дронов, более 300 были уничтожены.
Напомним, утром 31 октября российские войска выпустили по Украине большое количество ракет . Во всех областях объявлена воздушная тревога.
|
Форпост півдня України: особливості роботи журналістів у МиколаєвіКатерина Середа
|
А що з Херсоном?Станіслав Мартиросов
Украинские военные уничтожили уже более 300 иранских дронов-камикадзе Shahed-136.
Как рассказал во время брифинга спикер Воздушных сил Юрий Игнат, шесть таких дронов уничтожили минувшей ночью.
Три таких беспилотника уничтожила авиация в районе ответственности оперативного командования Восток, еще три уничтожили бойцы Территориальной обороны в Полтавской области.
- К сожалению, есть несколько попаданий, - подчеркнул Юрий Игнат.
Российские оккупанты уже использовали более 400 иранских дронов, более 300 были уничтожены.
Напомним, утром 31 октября российские войска выпустили по Украине большое количество ракет . Во всех областях объявлена воздушная тревога.