Утром 31 октября российские войска оккупанты выпустили по Украине большое количество ракет. Во всех областях объявлена воздушная тревога.

О массированном запуске сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

«Есть информация о массированном пуске российских ракет. Просим всех оставаться в укрытиях или в безопасном месте», — написал он.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким указал, что часть ракет прошла от Николаева на север и северо-запад.

Глава Закарпатской областной военной администрации Виктор Микита призвал держаться подальше от гражданской инфраструктуры, железнодорожных вокзалов, торговых центров, автобусных станций и других мест массовых скоплений людей.

Сообщается о работе ПВО в Киевской, Кировоградской, Полтавской и Днепропетровской областях, а также о взрывах в Харькове и Запорожье.

Напомним, утром в субботу 22 октября Россия атаковала Украину крылатыми ракетами Х-101 и «Калибр": 18 из них сбили противовоздушную оборону.

Масштаб повреждений был сопоставим или превышал последствия атаки 10-12 октября, сообщили тогда в «Укрэнерго».