Утром в субботу, 22 октября, Россия атаковала Украину крылатыми ракетами Х-101 и «Калибр»: 18 из них сбила противовоздушная оборона.

Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ.

«22 октября в 7:00 оккупанты произвели массированный ракетный обстрел территории Украины. Атакованы объекты критической инфраструктуры в разных областях государства. Враг атаковал не менее десяти самолетами стратегической авиации Ту-160 и Ту-95 из района Волгодонска Ростовской области. Выпущено 17 крылатых ракет Х-101 (Х-555). Кроме того, рашисты атаковали с кораблей из акватории Черного моря крылатыми ракетами «Калибр». Всего – 16 пусков», – говорится в сообщении.

В зонах ответственности воздушного командования «Юг», воздушного командования «Центр», воздушного командования «Запад» Воздушных сил ВС Украины авиацией, зенитными ракетными подразделениями и мобильно-огневыми группами уничтожено восемнадцать крылатых ракет врага: 13 крылатых ракет Х-101/ Х-555 и 5 «Калибров».

Ранее сообщалось, что россияне вновь массированно атакуют объекты энергетической инфраструктуры — в части областей исчез свет. Масштаб повреждений сопоставим или может превышать последствия атаки 10-12 октября, сообщили в «Укрэнерго».