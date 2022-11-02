Городской голова оккупированного Скадовска в Херсонской области Александр Яковлев заявляет, что эвакуации местных жителей в аннексированный Крым или на территорию России не происходит.

Об этом он сказал проекту Радио Свобода «Новости Приазовья».

— Предложения выезжать от оккупационных властей есть постоянно, но из Скадовска массового выезда в Россию нет. В городе остается более 30% населения, – отметил мэр.

Вместе с этим, по его данным, идет активное заселение прибывающих из правобережной части Херсонщины.

— Преимущественно это прибывающие военные из РФ, очень их много прибывает и они заселяют и город, и особенно окружающие села. Заселяют почти все дома, то есть не остается без внимания ни один пустой дом. Помогают им в этом активно местные коллаборанты-изменники, – добавил Александр Яковлев.

Учитывая российскую оккупацию региона, а также боевые действия Радио Свобода, нет возможности оперативно проверить эту информацию из независимых источников.

Напомним, российские оккупанты используют Геническ, который расположен в Херсонской области возле Крыма, как базу для учений мобилизованных военных , утверждает депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.