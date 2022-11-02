Британия ввела санкции против еще четырех российских олигархов, позволивших путину мобилизовать российскую промышленность для поддержки его военных усилий.

Об этом говорится на сайте правительства, пишет «Бабель» .

Под ограничения оказались Александр Абрамов и Александр Фролов за участие в добывающей, транспортной и строительной сферах.

— Они, известные как деловые партнеры Романа Абрамовича, ранее владели основными пакетами акций российского производителя стали Evraz plc, которые оцениваются в 4,1 миллиарда и 1,7 миллиарда соответственно. И, как сообщается, инвестиции в недвижимость Великобритании, стоимостью примерно 100 миллионов фунтов стерлингов, – объясняют в британском правительстве.

Также сегодня под санкции попали Айрат Шаймиев, общий капитал которого составляет £902 миллиона, и Альберт Шигабутдинов, общий капитал которого составляет £977 миллионов.

Этим олигархам запретили въезд в страну, заморозили активы и наложили транспортные санкции.

– «Группа АО «ТАИФ», генеральным директором которой является Шигабутдинов, контролирует, по оценкам, 96% химической и нефтехимической переработки в российском регионе Татарстан, включая производство сырой нефти. Шаймиев – генеральный директор государственной транспортно-строительной компании ОАО «Татавтодор», – говорится в сообщении.

Великобритания применила санкции к более чем 1200 человек и 120 организациям, в том числе 120 олигархов с состоянием более £140 миллиардов.

Напомним, Бюро экономической безопасности (БЭБ) разоблачило российского ставленника в Херсонской области Владимира Сальдо на уклонении от уплаты 60 миллионов налогов.