Специализированная антикоррупционная прокуратура возбудила дело после расследования журналистов о главе Днепропетровской областной военной администрации Валентине Резниченко, близкой подруге которого выделили 1,5 млрд грн на дороги в области.

Об этом сообщает Радио Свобода.

«После публикации журналистских расследований «Схем» (Радио Свобода) и «Украинской правды» о прямой связи между главой Днепропетровской областной военной администрации Валентином Резниченко и компанией, на которую ОВА с марта направила уже полтора миллиарда бюджетных. грн на восстановление дорог в области, прокуроры открыли уголовное производство по статьям ч.2 ст.364 УК (злоупотребление властью или служебным положением) и ч.2 ст.209 УК (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем)», - сообщила пресс-служба САП в комментарии изданию.

Досудебное расследование САП поручило детективам Национального антикоррупционного бюро Украины.

«Председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, по состоянию на сегодняшний день, не является подозреваемым или обвиняемым в уголовных производствах, процессуальное руководство в которых осуществляется прокурорами САП», - добавили в прокуратуре.

2 ноября «Схемы» опубликовали расследование «Спутница на миллиард», в котором рассказали, что частная фирма «Стройинвест Инжиниринг», освоившая уже полтора миллиарда гривен на ремонте дорог в Днепропетровской области, напрямую связана с руководителем Днепропетровской ОВА Валентином Резниченко, которого зависит, кому и в каких объемах выделять бюджетные средства области.

Половина компании записана на женщину по имени Яна Хланта – профессиональную спортсменку, работающую тренером по пауэрлифтингу в Днепре. Как выяснили «Схемы», она – близкий человек для Резниченко, они вместе много путешествовали за границу. Кроме того, Хланта передвигается на автомобиле Розниченко и получала зарплату в его фирме.

Другая половина компании, осваивающая миллиарды во время активной фазы войны, через приближенное лицо связана с бизнесменами-братьями Дубинскими, которых США официально объявили в розыск по подозрению в финансовых махинациях. из-за войны государственные контракты и размеры смет не публикуются, поэтому «Схемы» самостоятельно проанализировали финансово-хозяйственную деятельность «Стройинвест Инжиниринг», и обнаружили, что главный подрядчик Днепропетровской ОВА прибегает сразу к нескольким подозрительным схемам.

С просьбой о комментарии журналисты обратились к Валентину Резниченко, Яне Хланты, Владимиру Дубинскому и другим упомянутым в расследовании лицам. Редакция ждет ответа и опубликует их, как только получит.

Отдельно «Схемы» обратились к Владимиру Зеленскому с просьбой прокомментировать выявленные в расследовании факты, учитывая, что руководитель Днепропетровской ОВА – назначенное президентом лицо, и тот факт, что именно ОП координирует процесс восстановления инфраструктуры по Украине.

Схемы также спросили, каким образом осуществляется контроль за эффективным и целевым использованием бюджетных средств на восстановление инфраструктуры, в частности, ремонт и строительство дорог и в каком статусе свою роль в этих процессах играет Юрий Голик – давний соратник руководителя Днепропетровской ОВА, присутствующий на всех совещаниях. по Fast Recovery Plan – плана восстановления Украины.

Прессслужба ОП, сославшись на военное положение, сообщила о «невозможности предоставления информации» и «отсрочке рассмотрения запроса» до его окончания. Вместе с тем там отметили, что «офис Президента Украины не является распорядителем средств местных бюджетов», и что этот вопрос «находится в компетенции местных властей и профильных министерств».

В ходе подготовки расследования стало известно, что над этой темой работают журналисты издания «Украинская правда». Потому редакции договорились опубликовать материалы одновременно.