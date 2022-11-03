Камбоджа пришлет в Украину две команды специалистов по разминированию, которые помогут научить украинских саперов.

Об этом сообщает Washington Post.

Как сообщило в среду министерство иностранных дел Камбоджи, об этом днем ранее договорился по телефону премьер-министр страны Хун Сен с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По словам директора камбоджийского Центра разминирования Хэнга Ратана, Камбоджа совместно с Японией пришлет первую команду специалистов в начале декабря, а вторую - в первом квартале следующего года.

В Камбодже после тридцати лет войны, закончившейся в 1998 году, осталось огромное количество неразорвавшихся минных полей и боеприпасов и с годами камбоджийские саперы стали признанными в мире специалистами по ликвидации следов войны. Несколько тысяч из них работали по линии ООН в Африке и на Ближнем Востоке.

Хун Сен в разговоре с Владимиром Зеленским осудил вторжение России в Украину, сказав, что «Камбоджа всегда против того, чтобы одна страна нападала на другую».

В начале октября Камбоджа, в отличие от соседей и бывших партнеров социалистического лагеря, голосовала за резолюцию Генассамблеи ООН с осуждением российских референдумов на захваченных территориях. Вьетнам, Лаос и Китай воздержались.

Ранее сообщалось, что большинство сельскохозяйственных земель временно оккупированной Херсонской области нуждаются в разминировании и восстановлении.