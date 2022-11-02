Большинство сельскохозяйственных временно оккупированной Херсонской области нуждаются в разминировании и восстановлении.

Об этом пишет Агропортал со ссылкой на главу Херсонской областной военной администрации Ярослава Янушевича.

Соответствующие данные чиновник привел во время презентации «Интерактивной карты разрушений агросектора Украины».

Ярослав Янушевич отметил, что одна из неотложных проблем агропроизводителей на деоккупированных территориях — это повреждение сельхозугодий и наличие на них взрывоопасных предметов.

— Ежегодно Херсонская область выращивает и собирает около 1,5 млн. тонн зерна и более 500 тысяч тонн технических культур. Также Херсонщина занимала первое место в Украине по выращиванию риса, собирая 53,5 тысяч тонн, второе место по выращиванию сои — 227 тысяч тонн, четвертое место по выращиванию рапса — 247 тысяч тонн. В течение 10 лет область была безоговорочным лидером по уборке плодово-овощных и бахчевых культур, ежегодный урожай составлял 1,5 млн тонн, - сообщил Ярослав Янушевич.

По данным Госстата, Херсонская область обеспечивает 3,5% общегосударственного объема выращивания зерна в Украине.

Известно, что Ярослав Янушевич - профессиональный и титулованный пейнтболист.

Напомним, нового главу Херсонщины президент Владимир Зеленский назначил 4 августа.

Он сразу получил ряд нареканий за недостаточную публичность, в частности, от местных журналистов.

28 августа херсонский губернатор написал, что посетил село Украинка в Херсонской области, но оказалось, что это было в Днепропетровской области.