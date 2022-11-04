Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко снова заявил, что не собирается отправлять военных на войну в Украину
Об этом сообщает БЕЛТА.
— Сегодня кричат: «Лукашенко хочет отправить в Украину своих военнослужащих!» Уже тысячу двести раз говорил, что у меня нет таких планов, — сказал Александр Лукашенко.
Он также заявил, что насмерть белорусов якобы посылают какие-то «беглецы».
Напомним, что Беларусь и Россия начали подготовку к проведению совместного оперативного военного обучения «Щит Союза-2023».
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Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко снова заявил, что не собирается отправлять военных на войну в Украину
Об этом сообщает БЕЛТА.
— Сегодня кричат: «Лукашенко хочет отправить в Украину своих военнослужащих!» Уже тысячу двести раз говорил, что у меня нет таких планов, — сказал Александр Лукашенко.
Он также заявил, что насмерть белорусов якобы посылают какие-то «беглецы».
Напомним, что Беларусь и Россия начали подготовку к проведению совместного оперативного военного обучения «Щит Союза-2023».