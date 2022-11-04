Министр обороны Италии Гвидо Крозетто подчеркнул, что новое правительство премьер-министра Джорджи Мэлони может утвердить шестой пакет военной помощи для Украины после полномасштабного вторжения со стороны РФ.

Об этом сообщает издание ANSA.

— Единственное, чего мы не можем сделать в столь сложное время, в котором мы сейчас живем, это потерять контакт с нашими международными союзниками – ЕС и НАТО. Поэтому есть только один способ действовать и принимать решения. Если ситуация в Украине не изменится, будет шестой указ об отправке новой военной помощи, - заявил глава Минобороны Италии.

Также Гвидо Крозетто заверил, что указ будет правильным и необходимым, равно как и предыдущие.

Ранее сообщалось, что министр обороны Украины Алексей Резников анонсировал очередной пакет военной помощи США. Детали нового пакета будут объявлены уже сегодня.