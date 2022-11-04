Министр обороны Украины Алексей Резников анонсировал очередной пакет военной помощи США. Детали нового пакета будут объявлены уже сегодня.

Об этом Алексей Резников сообщил на брифинге, пишет РБК-Украина.

— Я думаю, мы сегодня с вами услышим, когда Америка проснется, оглашение нового очередного пакета помощи Украине от США. Это будет за подписью президента Байдена и там мы услышим приятные новости, я их уже знаю, но подождем официального объявления, – рассказал Алексей Резников.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты втрое увеличили интенсивность боевых действий на отдельных участках фронта – до 80 атак ежедневно. Однако украинские воины удерживают оборону.