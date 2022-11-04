Министр обороны Украины Алексей Резников анонсировал очередной пакет военной помощи США. Детали нового пакета будут объявлены уже сегодня.
Об этом Алексей Резников сообщил на брифинге, пишет РБК-Украина.
— Я думаю, мы сегодня с вами услышим, когда Америка проснется, оглашение нового очередного пакета помощи Украине от США. Это будет за подписью президента Байдена и там мы услышим приятные новости, я их уже знаю, но подождем официального объявления, – рассказал Алексей Резников.
Ранее сообщалось, что российские оккупанты втрое увеличили интенсивность боевых действий на отдельных участках фронта – до 80 атак ежедневно. Однако украинские воины удерживают оборону.
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Министр обороны Украины Алексей Резников анонсировал очередной пакет военной помощи США. Детали нового пакета будут объявлены уже сегодня.
Об этом Алексей Резников сообщил на брифинге, пишет РБК-Украина.
— Я думаю, мы сегодня с вами услышим, когда Америка проснется, оглашение нового очередного пакета помощи Украине от США. Это будет за подписью президента Байдена и там мы услышим приятные новости, я их уже знаю, но подождем официального объявления, – рассказал Алексей Резников.
Ранее сообщалось, что российские оккупанты втрое увеличили интенсивность боевых действий на отдельных участках фронта – до 80 атак ежедневно. Однако украинские воины удерживают оборону.