Валерий Залужный, Фото с Facebook

Российские оккупанты втрое увеличили интенсивность боевых действий на отдельных участках фронта – до 80 атак ежедневно. Однако украинские воины удерживают оборону.

Об этом сказал Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в телефонном разговоре с Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи, сообщает пресс-служба Залужного.

- Обсудили ситуацию на фронте. Она напряженная, но контролируемая. Противник втрое увеличил интенсивность боевых действий на отдельных участках фронта – до 80 атак в день. Благодаря мужеству и мастерству наших воинов мы держим оборону, говорится в сообщении.

В ходе разговора стороны также отметили проблемы ракетных атак России и применение ударных беспилотных летательных аппаратов.