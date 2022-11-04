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Российские оккупанты втрое увеличили интенсивность боевых действий на отдельных участках фронта – до 80 атак ежедневно. Однако украинские воины удерживают оборону.
Об этом сказал Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в телефонном разговоре с Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи, сообщает пресс-служба Залужного.
- Обсудили ситуацию на фронте. Она напряженная, но контролируемая. Противник втрое увеличил интенсивность боевых действий на отдельных участках фронта – до 80 атак в день. Благодаря мужеству и мастерству наших воинов мы держим оборону, говорится в сообщении.
В ходе разговора стороны также отметили проблемы ракетных атак России и применение ударных беспилотных летательных аппаратов.
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Российские оккупанты втрое увеличили интенсивность боевых действий на отдельных участках фронта – до 80 атак ежедневно. Однако украинские воины удерживают оборону.
Об этом сказал Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в телефонном разговоре с Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи, сообщает пресс-служба Залужного.
- Обсудили ситуацию на фронте. Она напряженная, но контролируемая. Противник втрое увеличил интенсивность боевых действий на отдельных участках фронта – до 80 атак в день. Благодаря мужеству и мастерству наших воинов мы держим оборону, говорится в сообщении.
В ходе разговора стороны также отметили проблемы ракетных атак России и применение ударных беспилотных летательных аппаратов.