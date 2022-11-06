В Польше в пятницу начались учения «Пума-22», являющиеся крупнейшими военными маневрами стран Вышеградской группы в этом году.

Как пишет «Европейская правда», об этом польским СМИ сообщил майор Пшемислав Липчинский, пресс-секретарь 18-й механизированной дивизии.

Кроме подразделений стран Вышеградской группы, в обучении принимают участие подразделения союзников из Великобритании и США. Основным исполнителем учений является 21 отдельная горнострелковая бригада, но к участию в учениях привлекаются также другие подразделения из состава 18-й отдельной механизированной дивизии. В маневрах принимают участие около 2 тысяч военнослужащих и около 300 единиц техники.

Учения будут продолжаться до 9 ноября. В них принимают участие военнослужащие из Польши, Чехии, Словакии и Венгрии, а также находящиеся на Подкарпатье союзники из США и Великобритании в связи с ситуацией за нашей восточной границей.

«Цель учений — улучшение взаимосовместимости участвующих в учениях войск, а также проверка способности планировать, организовывать и проводить тактические операции во взаимодействии с союзниками», — отмечается в сообщении.

По словам майора Липчинского, сценарии включают, например, проведение маневренной обороны, форсирование водного препятствия на реке Сян, проведение ликвидации загрязнения химическими подразделениями, проверку процедур вызова артиллерии на огонь (Call For Fire) и медицинской эвакуации (MEDEVAC), а также интегрированное. Задания будут выполняться днем и ночью.

«Мы сосредоточены на усилении оперативной совместимости и развитии доверия между военнослужащими из Польши, Чехии, Словакии, Венгрии, Великобритании и США, которые участвуют в совместных учениях», - добавил он.

Он отметил, что нынешние учения будут иметь несколько иной характер и сценарий. Обучение будет опираться на опыт и уроки, полученные во время войны в Украине.

В учениях принимают участие преимущественно бронетанковые и механизированные подразделения Сухопутных войск, но задействованы и другие рода войск - артиллеристы, саперы, химики, зенитчики и разведчики.

Майор Липчинский отметил, что «один из эпизодов учений предусматривает совместные стрельбы бронетанковых подразделений Польши, Великобритании и Чехии». «Совместный огонь на учениях будут вести польские танки «Леопард», британские «Челленджеры» и чешские танки Т-72 при поддержке мотопехоты, артиллерии и авиации Воздушных сил», - сказал он.

Параллельно с учениями «Пума-22», являющимися тактическими учениями с войсками, проходят командно-штабные учения: «Система-22», «Гепард-22» и «Сян-22».

«Именно командование и штабы отрабатывают решение о том, что будет происходить на театре боевых действий. Используя аналогию с человеческим организмом, можно сказать, что командно-штабные учения – это тренировка мозга, а на тактических учениях с войсками – тренировка мышц», – сказал Липчинский.

Напомним, миссию ЕС по обучению украинских военных возглавил польский генерал Петр Тритек, который сейчас является командиром 11-й Люблинской бронекавалерийской дивизии.