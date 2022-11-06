Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев подписал шесть законов, которые сокращают некоторые полномочия президента и устанавливают запрет на занятие руководящих должностей в государственных структурах его близкими родственниками.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Администрацию президента Казахстана.

Законы были подписаны по итогам республиканского референдума о внесении изменений и дополнений в Конституцию.

Министр юстиции Казахстана Канат Мусин отметил, что в законе содержатся поправки, которые сокращают полномочия президента относительно Высшего судебного совета и местных исполнительных органов.

Кроме того, вводятся отдельные ограничения на время нахождения в должности главы государства. Также сокращается так называемая президентская квота в сенате.

Помимо этого, в предполагаемых законах регламентирован переход Казахстана к смешанной избирательной системе. Так, теперь часть депутатов Мажилиса и областных маслобойщиков, а также все депутаты районных маслобойщиков будут избираться по одномандатным округам. Также вводится выборность акимов районов и городов областного значения.

Напомним, президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев призвал страны Центральной Азии развивать сотрудничество в сфере безопасности, чтобы не допустить дестабилизации региона.