Иран начал использовать зависимость России от поставок дронов-камикадзе в обмен на помощь в реализации ядерной программы.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Россия закупает системы вооружений иранского производства для решения проблемы истощения своего арсенала высокоточных боеприпасов.

Аналитики говорят, что Иран, вероятно, уже использует зависимость России от этих систем вооружений иранского производства для того, чтобы обратиться в Россию с просьбой о помощи в реализации своей ядерной программы.

— Прошение о помощи в ядерной сфере и признании поставок беспилотников – оба являются показателями того, что официальные лица Ирана, вероятно, намерены более четко определить двусторонние отношения в области безопасности с Россией, в которых они будут равноправными партнерами, — говорится в отчете ISW.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Иран лжет, когда говорит, что поставлял России боевые дроны якобы только до начала полномасштабной войны.