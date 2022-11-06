Папа Римский Франциск вспомнил Украину во время официального визита в Бахрейн. Понтифик призвал верующих молиться за окончание войны.

Об этом сообщает Vatican News.

— И хочу не забыть о молитве и просить вас молиться о многострадальной Украине, чтобы кончилась эта война, — сказал Папа Франциск.

Он также подчеркнул, что в последнее время верующие все чаще молятся о мире, поскольку нынешняя ситуация в мире подталкивает к этому.

— В этом контексте источником надежды подписано соглашение, касающееся ситуации в Эфиопии. Поощряю всех поддержать эти усилия для длительного мира, чтобы с Божьей помощью и дальше шли по пути диалога, чтобы народ как можно быстрее заново обрел спокойную и достойную жизнь, — добавил понтифик.

Напомним, Папа Римский Франциск заявил, что врач пока запрещает ему поездку в Киев или Москву.