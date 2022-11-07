Россия продолжает терять в войне с Украиной боевые самолеты и опытных пилотов. Возможности восстановить потенциал и добиться преимущества в воздухе отсутствуют.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, 3 ноября 2022 года главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что Россия потеряла в Украине более чем вдвое больше самолетов, чем в советско-афганской войне. Это составляет 278 утраченных самолетов в Украине по сравнению со 119 в Афганистане.

— Хотя мы не можем проверить эти цифры независимо, продолжающееся отсутствие в России преимущества в воздухе, вероятно, усугубляется плохой подготовкой, потерей опытных экипажей и повышенным риском предоставления непосредственной авиационной поддержки в плотных зонах противовоздушной обороны, — говорится в сообщении.

По данным британской разведки, ситуация вряд ли изменится в ближайшие несколько месяцев.

— Достоверные потери российской авиации значительно превышают их возможности по производству новых самолетов. Время, необходимое для подготовки компетентных пилотов, еще больше снижает способность России возобновлять боевую авиацию, — отмечают в Минобороны Британии.

Напомним, что Военнослужащие из 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ направили губернатору Приморья Олегу Кожемяко письмо с жалобами из-за того, что под селом Павловка на Донетчине понесли большие потери.