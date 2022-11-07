Австралиец Гленн Коломейц, ветеран Афганистана и Восточного Тимора, а также бывший следователь полиции Нового Южного Уэльса, возглавит мобильные группы по расследованию военных преступлений в Украине.

Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на австралийскую теле- и радиовещательную корпорацию ABC.

Глена Коломейца нанял фонд, базирующийся в Великобритании, работающий по контракту с Офисом генеральной прокуратуры Украины.

Работая в должности старшего прокурора по расследованию военных преступлений, он поможет ответить на 20 000 обвинений, оставшихся нерассмотренным после вторжения России в Украину.

— Там много юристов, которые изучали международное право, но им нужен бывший военный, имеющий опыт работы на земле и опыт работы в полиции, умение работать на местах преступлений с высокой интенсивностью, — сказал Гленн Коломейц.

Возглавляя команду мобильного правосудия организации, Коломейц отметил, что его усилия являются продолжением поддержки, которую уже предоставила Австралия, в частности, оружием.

Расследование военных преступлений будет сосредоточено на нескольких направлениях, включая ответственность командования, невыборочные обстрелы гражданских лиц и объектов инфраструктуры, применение сексуального насилия, принудительное перемещение людей в Россию и геноцид.

Дела, касающиеся ответственности командования, будут переданы Международному уголовному суду (МКС).

Гленн Коломейц также использует опыт работы в качестве полицейского и оператора оборудования на местах преступлений, чтобы помочь в подготовке украинских следователей.

— Один из инструментов – это угломер, позволяющий мне измерить угол падения хвостовой части ракеты, чтобы потом иметь возможность проследить траекторию этой ракеты до точки ее вылета… Затем связать это – это называется анализ связей – с российской частью, вязать российскую часть с российским командованием, и вот наш бриф, – сказал он.

Он отметил, что самым большим вызовом в течение следующих шести месяцев будет ожидание начала судебного преследования.

— Эти судебные процессы могут продолжаться годами, поэтому я собираю эти материалы, но я хочу видеть конечный продукт, я хочу видеть российское командование на скамье подсудимых. Будет ли это в Киеве или в МКС, я хочу видеть людей привлеченными к ответственности, – добавил Гленн Коломейц.

Напомним, на сентябрь Офис генерального прокурора задокументировал 34 000 военных преступлений , совершенных россиянами в Украине.