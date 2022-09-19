Офис генерального прокурора задокументировал 34 000 военных преступлений, совершенных россиянами в Украине.

Об этом рассказал генеральный прокурор Украины Андрей Костин в интервью CBS News .

– На данный момент мы зафиксировали 34 000 военных преступлений в Украине, – сказал он.

По его словам, приоритетными в расследовании сейчас преступления, совершенные на освобожденной Харьковщине, в частности в городе Изюм.

Также продолжается расследование многих дел по событиям в Буче и Ирпене. Это и убийства мирных жителей, и обстрелы, и разрушение гражданских объектов.

— То, что мы видим сейчас – это, конечно, ужасное количество потенциальных военных преступлений, совершенных российским агрессором. Я хотел бы даже сказать, что то, что мы сейчас видим – это система российского агрессора, то, что они делают на оккупированной территории. И мне кажется, что каждый раз, когда приходит российская армия, они превращают это место в новую Бучу, как мы видим в Изюме, – сказал он.

Напомним, что на временно занятых и освобожденных от оккупантов украинских территориях ежедневно фиксируется до 200 кровавых военных преступлений , совершенных армией РФ.