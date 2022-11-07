Президент Финляндии Саули Нийнисте заявил, что его страна не будет размещать на своей территории ядерное оружие после вступления в Североатлантический альянс.
Об этом пишет Yle.
Президент сказал, что после вступления в Альянс Финляндия не намерена ввозить ядерное оружие, подобные предложения от стран НАТО также не поступали.
В то же время Нийнисте отметил, что ядерное оружие является неотъемлемой частью сил сдерживания НАТО. Однако они являются инструментом профилактики, а не самоцелью. Он добавил, что ядерную войну невозможно выиграть и никогда не следует начинать.
Также Саули Нийнисте сказал, что войне России в Украине не видно конца, и ни одна из сторон не идет на компромисс. Он подчеркнул, что Украина имеет полное право защищать свою целостность и законные границы, а у российской армии нет никакого права находиться на украинской земле.
— Финляндия будет помогать Украине так долго, как это потребуется, – отметил президент Саули Нийнисте.
Напомним, правительство Финляндии существенно ограничит право россиян на въезд в страну.
|
Cui prodest?Станіслав Мартиросов
|
Форпост півдня України: особливості роботи журналістів у МиколаєвіКатерина Середа
Президент Финляндии Саули Нийнисте заявил, что его страна не будет размещать на своей территории ядерное оружие после вступления в Североатлантический альянс.
Об этом пишет Yle.
Президент сказал, что после вступления в Альянс Финляндия не намерена ввозить ядерное оружие, подобные предложения от стран НАТО также не поступали.
В то же время Нийнисте отметил, что ядерное оружие является неотъемлемой частью сил сдерживания НАТО. Однако они являются инструментом профилактики, а не самоцелью. Он добавил, что ядерную войну невозможно выиграть и никогда не следует начинать.
Также Саули Нийнисте сказал, что войне России в Украине не видно конца, и ни одна из сторон не идет на компромисс. Он подчеркнул, что Украина имеет полное право защищать свою целостность и законные границы, а у российской армии нет никакого права находиться на украинской земле.
— Финляндия будет помогать Украине так долго, как это потребуется, – отметил президент Саули Нийнисте.
Напомним, правительство Финляндии существенно ограничит право россиян на въезд в страну.