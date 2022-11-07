Президент Финляндии Саули Нийнисте заявил, что его страна не будет размещать на своей территории ядерное оружие после вступления в Североатлантический альянс.

Об этом пишет Yle.

Президент сказал, что после вступления в Альянс Финляндия не намерена ввозить ядерное оружие, подобные предложения от стран НАТО также не поступали.

В то же время Нийнисте отметил, что ядерное оружие является неотъемлемой частью сил сдерживания НАТО. Однако они являются инструментом профилактики, а не самоцелью. Он добавил, что ядерную войну невозможно выиграть и никогда не следует начинать.

Также Саули Нийнисте сказал, что войне России в Украине не видно конца, и ни одна из сторон не идет на компромисс. Он подчеркнул, что Украина имеет полное право защищать свою целостность и законные границы, а у российской армии нет никакого права находиться на украинской земле.

— Финляндия будет помогать Украине так долго, как это потребуется, – отметил президент Саули Нийнисте.

Напомним, правительство Финляндии существенно ограничит право россиян на въезд в страну.