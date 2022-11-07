Президент Индонезии Джоко Видово заявил, что испытывает «сильное ощущение», что президент РФ Владимир Путин не приедет на саммит «Большой двадцатки» на Бали на следующей неделе.

Об этом сообщает Financial Times.

— Президент Индонезии заявил, что испытывает «сильное ощущение», что Владимир Путин не примет участие в саммите G20 на Бали, который состоится на следующей неделе, — говорится в сообщении.

Также Видодо отметил, что разговаривал с Путиным, но почти уверен, что его не будет на мероприятии.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет участвовать в саммите G20, если там будет российский диктатор Владимир Путин.