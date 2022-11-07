Президент Индонезии Джоко Видово заявил, что испытывает «сильное ощущение», что президент РФ Владимир Путин не приедет на саммит «Большой двадцатки» на Бали на следующей неделе.
Об этом сообщает Financial Times.
— Президент Индонезии заявил, что испытывает «сильное ощущение», что Владимир Путин не примет участие в саммите G20 на Бали, который состоится на следующей неделе, — говорится в сообщении.
Также Видодо отметил, что разговаривал с Путиным, но почти уверен, что его не будет на мероприятии.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет участвовать в саммите G20, если там будет российский диктатор Владимир Путин.
|
Cui prodest?Станіслав Мартиросов
|
Форпост півдня України: особливості роботи журналістів у МиколаєвіКатерина Середа
Президент Индонезии Джоко Видово заявил, что испытывает «сильное ощущение», что президент РФ Владимир Путин не приедет на саммит «Большой двадцатки» на Бали на следующей неделе.
Об этом сообщает Financial Times.
— Президент Индонезии заявил, что испытывает «сильное ощущение», что Владимир Путин не примет участие в саммите G20 на Бали, который состоится на следующей неделе, — говорится в сообщении.
Также Видодо отметил, что разговаривал с Путиным, но почти уверен, что его не будет на мероприятии.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет участвовать в саммите G20, если там будет российский диктатор Владимир Путин.