Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

В четверг, 3 ноября, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет участвовать в саммите G20, если там будет российский диктатор Владимир Путин.

Об этом передает НВ.

— Позиция моя лично и позиция Украины была в том, что если лидер РФ примет участие в саммите, Украина не будет, — сказал он в ходе пресс-конференции после встречи с президентом Греции Екатериной Сакелларопулу.

Глава государства отметил, что сегодня беседовал с президентом Индонезии.

– Мы поддерживаем отношения. В любом случае, мы были сегодня приглашены. Посмотрим. Несколько дней осталось, – сказал он.

Семнадцатая встреча глав государств Группы двадцати (G20) состоится 15-16 ноября в Индонезии, на острове Бали.

Накануне президент Индонезии Джоко Видодо сообщал, что лидеры трех стран пока не подтвердили свое участие во встрече G20. Он говорил, что позвонит по телефону им.

Ранее Видодо пригласил на саммит G20 президента Зеленского. Он говорил, что формат его участия в саммите будет зависеть от ситуации в стране и на фронте.

Российский диктатор Владимир Путин не исключил, что поедет на саммит, но окончательное решение еще не принято. Глава МИД страны агрессора РФ Сергей Лавров допустил встречу Путина с президентом США Джо Байденом на саммите G20, Москва якобы ждет предложения.

Байден, ранее подтвердивший свое участие в саммите, говорил, что не видит веских причин для встречи с Путиным на встрече G20.