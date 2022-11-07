Закрытые консультации между Вашингтоном и Брюсселем предусматриваются краткосрочное окно переговора с Россией, которое может возникнуть после освобождения Украиной Херсона.

Об этом пишет Европейская правда, ссылаясь на итальянскую газету La Repubblica.

В разговорах, циркулирующих между лидерами НАТО и собеседниками с ЕС, отталкиваются от предположения, что российские войска сейчас находятся под давлением.

— Они не способны успешно реагировать на украинское наступление. Их реакция сосредоточена в оборонном ключе на разрушении инфраструктуры – электричества, воды, мостов, дорог, строительстве тройной линии окопов и использовании природных барьеров, таких как река Днепр. Цель – замедлить продвижение украинских войск. Херсон — это не просто город: решающий для доступа к морю и фундаментальный контроль над водными ресурсами и речным транспортом. Отвоевать его значило бы навсегда изменить направление конфликта, — отмечает издание.

Именно поэтому из США через Брюссель поступает месседж, который также является приглашением для украинской власти: если и когда Херсон будет возвращен, тогда можно начинать переговоры. С позиции силы, а не слабости.

Белый дом впервые начал гипотетически предполагать конкретный путь такого типа. Однако сейчас, без Херсона, такой путь невозможен.

— Еще потому, что начинать переговоры на этом этапе означало бы только дать московской армии время на реорганизацию. Словом, сначала нужно закрепить некоторые стратегические краеугольные камни, — отмечает итальянское издание.

Напомним, министр обороны США Ллойд Остин выразил уверенность в том, что украинские войска могут отвоевать оккупированное Россией правобережье Херсонской области, включая административный центр.