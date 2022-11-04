Ллойд Остин, Getty Images

Министр обороны США Ллойд Остин выразил уверенность в том, что украинские войска могут отвоевать оккупированное Россией правобережье Херсонской области, включая административный центр.

Как сообщает Европейская правда, об этом Остин заявил на пресс-конференции в четверг.

— Относительно вопроса о том, могут ли украинцы захватить остальную территорию Херсонской области на правобережье Днепра: я, безусловно, верю в то, что они способны это сделать. И самое главное, что украинцы верят в то, что они способны это сделать, – сказал глава Пентагона. — Мы знаем, что они прибегали к методическим и крайне эффективным усилиям по отвоеванию их суверенной территории. Думаю, они в дальнейшем продолжат давление, пока не установят контроль над территорией на правом берегу реки, – добавил он.

До сих пор американские высокопоставленные чиновники пытались избегать столь оптимистичных оценок по контрнаступлению украинских сил в Херсонской области, которое продолжается с сентября. Они прозвучали на фоне утверждений об эвакуации гражданского населения и российских сил с правобережья Херсона.

27 октября украинский Центр национального сопротивления сообщил, что россияне перенесли свою оккупационную администрацию в Херсонской области на левый берег Днепра, то есть вывезли из Херсона. К этому их побудило контрнаступление ВСУ и разрушение мостов через реку.

Ранее в четверг стало известно, что в Херсоне из здания облгосадминистрации исчез флаг Российской Федерации.