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Министр обороны США Ллойд Остин выразил уверенность в том, что украинские войска могут отвоевать оккупированное Россией правобережье Херсонской области, включая административный центр.
Как сообщает Европейская правда, об этом Остин заявил на пресс-конференции в четверг.
— Относительно вопроса о том, могут ли украинцы захватить остальную территорию Херсонской области на правобережье Днепра: я, безусловно, верю в то, что они способны это сделать. И самое главное, что украинцы верят в то, что они способны это сделать, – сказал глава Пентагона.
— Мы знаем, что они прибегали к методическим и крайне эффективным усилиям по отвоеванию их суверенной территории. Думаю, они в дальнейшем продолжат давление, пока не установят контроль над территорией на правом берегу реки, – добавил он.
До сих пор американские высокопоставленные чиновники пытались избегать столь оптимистичных оценок по контрнаступлению украинских сил в Херсонской области, которое продолжается с сентября. Они прозвучали на фоне утверждений об эвакуации гражданского населения и российских сил с правобережья Херсона.
27 октября украинский Центр национального сопротивления сообщил, что россияне перенесли свою оккупационную администрацию в Херсонской области на левый берег Днепра, то есть вывезли из Херсона. К этому их побудило контрнаступление ВСУ и разрушение мостов через реку.
Ранее в четверг стало известно, что в Херсоне из здания облгосадминистрации исчез флаг Российской Федерации.
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Министр обороны США Ллойд Остин выразил уверенность в том, что украинские войска могут отвоевать оккупированное Россией правобережье Херсонской области, включая административный центр.
Как сообщает Европейская правда, об этом Остин заявил на пресс-конференции в четверг.
— Относительно вопроса о том, могут ли украинцы захватить остальную территорию Херсонской области на правобережье Днепра: я, безусловно, верю в то, что они способны это сделать. И самое главное, что украинцы верят в то, что они способны это сделать, – сказал глава Пентагона.
— Мы знаем, что они прибегали к методическим и крайне эффективным усилиям по отвоеванию их суверенной территории. Думаю, они в дальнейшем продолжат давление, пока не установят контроль над территорией на правом берегу реки, – добавил он.
До сих пор американские высокопоставленные чиновники пытались избегать столь оптимистичных оценок по контрнаступлению украинских сил в Херсонской области, которое продолжается с сентября. Они прозвучали на фоне утверждений об эвакуации гражданского населения и российских сил с правобережья Херсона.
27 октября украинский Центр национального сопротивления сообщил, что россияне перенесли свою оккупационную администрацию в Херсонской области на левый берег Днепра, то есть вывезли из Херсона. К этому их побудило контрнаступление ВСУ и разрушение мостов через реку.
Ранее в четверг стало известно, что в Херсоне из здания облгосадминистрации исчез флаг Российской Федерации.