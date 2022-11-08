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Президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси, выступая на церемонии открытия Саммита мировых лидеров на климатической конференции ООН COP27, призвал к прекращению войны между Украиной и Россией.
Об этом сообщает CNN.
– Эта война должна прекратиться, эта война и страдания, которые она причинила, должны закончиться, – подчеркнул Абдель Фаттах Ас-Сиси.
Абдель Фаттах Ас-Сиси также обратился к мировым лидерам и призвал срочно принять «больше мер и действий», чтобы прояснить, как будут сокращать выбросы, что будет побуждать заинтересованные стороны выделить «адекватное финансирование» для решения проблемы изменения климата.
- Нет времени сидеть сложа руки, нет места для колебаний ради будущих поколений, - добавил президент.
Напомним, президент Индонезии Джоко Видово заявил, что испытывает «сильное ощущение», что президент РФ Владимир Путин не приедет на саммит «Большой двадцатки» на Бали на следующей неделе.
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Президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси, выступая на церемонии открытия Саммита мировых лидеров на климатической конференции ООН COP27, призвал к прекращению войны между Украиной и Россией.
Об этом сообщает CNN.
– Эта война должна прекратиться, эта война и страдания, которые она причинила, должны закончиться, – подчеркнул Абдель Фаттах Ас-Сиси.
Абдель Фаттах Ас-Сиси также обратился к мировым лидерам и призвал срочно принять «больше мер и действий», чтобы прояснить, как будут сокращать выбросы, что будет побуждать заинтересованные стороны выделить «адекватное финансирование» для решения проблемы изменения климата.
- Нет времени сидеть сложа руки, нет места для колебаний ради будущих поколений, - добавил президент.
Напомним, президент Индонезии Джоко Видово заявил, что испытывает «сильное ощущение», что президент РФ Владимир Путин не приедет на саммит «Большой двадцатки» на Бали на следующей неделе.