Каждый третий из российских дипломатов, прибывавших в Молдову с 2014 года, имел связи с российскими спецслужбами, а их поле работы простирается и на юго-восточную Украину.

Об этом в интервью « Главкому » рассказал главный редактор Rise. md, автор расследования «Кураторы Молдавии из ФСБ» Владимир Тхорик.

— Мы смогли выяснить, что каждый третий российский дипломат был связан с российскими спецслужбами: кто-то с ними работал, кто жил в подведомственном доме, в котором селят представителей спецслужб, кто был сотрудником воинской части. То есть, это люди, которые использовали дипломатическое прикрытие, чтобы беспрепятственно въехать в Молдову. Если мы сумели доказать, что каждый третий из 24 человек был связан с ФСБ, то представьте себе, сколько их может быть, — отметил он.

Молдавский журналист пояснил, что речь идет о 24 российских дипломатах, расследовавших идентифицированных во время пересечения границы Молдовы.

— После начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля у нас был определенный доступ к источникам на молдавской границе. Мы проанализировали паспорта и списки въезжавших в страну людей. Их паспорта, как и в истории с Петровым и Бошировым (сотрудники ГРУ, отравивших в Великобритании Сергея Скрипача и его дочь в 2019 году, — прим.), как от «одной мамы». В этих паспортах номера серий идут подряд, - сказал журналист, уточнив, что речь идет о данных с 2014 года.

Владимир Тхорик отметил, что каждый год, с 2014 года, в Молдову могло въезжать от двух до четырех ФСБ-шников под дипломатическим прикрытием. По данным журналиста, представители российских спецслужб, прикрывающиеся дипломатическим статусом, приезжают, как правило, в конце лета — начале осени и уезжают через год.

— Эти люди ездят в Приднестровье и совместно с местными приднестровскими спецслужбами организуют разные нелегальные операции. Мы как раз опубликовали фотографию, на которой куратор приднестровского отдела ФСБ Иван Король стоит вместе с замминистра МГБ Приднестровья по оперативной работе Валерием Суходольским. Он, кстати, связан с генерал-лейтенантом так называемого Приднестровского КГБ Анюфеевым, уехавшим возглавлять в «ДНР» силовой блок, как раз тогда, когда сбили Боинг MH17. Также он был в «ДНР» и «вицепремьер-министром», — сказал журналист.

Расследователь отметил, что одни и те же люди из российских спецслужб работают в Молдове и Украине

— ФСБ-шники, работающие в Приднестровье, также привлечены на юге и востоке Украины. Поэтому это проблема не только Молдовы, но и Украины, — отметил он.

До публикации расследования, как рассказал журналист, МИД Молдавии никак не комментировал собранные данные. В то же время он выразил убеждение, что правительство Молдовы располагало информацией о прибытии в страну представителей спецслужб РФ.

— По моим данным, сотрудников российского посольства вызывали и разговаривали на эту тему, но в ответ прозвучало шантажистское: «Вспомните, что в России сейчас много молдавских граждан и если вы будете нам мешать, мы создадим им неприятности». Звучало что-то вроде этого... Россияне не церемонятся с молдаванами, - сказал Владимир Хорик.

Напомним, Украина и Молдова возобновили движение пассажирских поездов по маршруту Киев - Кишинев после 24-летнего перерыва. Первый поезд отправился 5 ноября.