Истребители НАТО на прошлой неделе дважды поднялись на перехват российских самолетов. Россияне нарушили правила полетов в международном воздушном пространстве над Балтийским морем.

Об этом сообщает Delfi со ссылкой на министерство обороны Литвы.

Истребители Альянса 24 октября идентифицировали российский Ил-20, летевший в международном воздушном пространстве из материковой России в Калининград. На следующий день самолеты НАТО идентифицировали Ил-20 и два истребителя СУ-27.

Самолеты НАТО 28 октября снова сопровождали российский Ил-20, летевший из Калининграда на материковую часть РФ. В тот же день самолеты НАТО идентифицировали два российских истребителя СУ-27, летевших в международном воздушном пространстве из Калининграда. Затем они вернулись в РФ.

Большинство российских самолетов двигались с включенными бортовыми транспондерами без планов полета. Некоторые из них поддерживали связь с региональным центром управления полетами, а другие нет.

Напомним, Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. В НАТО ответили – решение будет консенсусным.