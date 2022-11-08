Германия предоставляет 7,6 миллиона евро проекту, который помогает найти пропавших без вести в результате военного вторжения России в Украину.

Об этом сообщило посольство Германии в Украине.

— Германия предоставляет 7,6 млн проекта Международной комиссии по вопросам пропавших без вести (ICMP) с целью помочь Украине найти пропавших без вести в результате вторжения России в Украину. Также запланирована подготовка украинских судебных экспертов и следователей, говорится в сообщении посольства.

Напомним, Европейский Союз совместно с Европейским инвестиционным банком помогут Украине восстанавливать энергетическую инфраструктуру, пострадавшую от российских ракетных обстрелов.