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Германия предоставляет 7,6 миллиона евро проекту, который помогает найти пропавших без вести в результате военного вторжения России в Украину.
Об этом сообщило посольство Германии в Украине.
— Германия предоставляет 7,6 млн проекта Международной комиссии по вопросам пропавших без вести (ICMP) с целью помочь Украине найти пропавших без вести в результате вторжения России в Украину. Также запланирована подготовка украинских судебных экспертов и следователей, говорится в сообщении посольства.
Напомним, Европейский Союз совместно с Европейским инвестиционным банком помогут Украине восстанавливать энергетическую инфраструктуру, пострадавшую от российских ракетных обстрелов.
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Германия предоставляет 7,6 миллиона евро проекту, который помогает найти пропавших без вести в результате военного вторжения России в Украину.
Об этом сообщило посольство Германии в Украине.
— Германия предоставляет 7,6 млн проекта Международной комиссии по вопросам пропавших без вести (ICMP) с целью помочь Украине найти пропавших без вести в результате вторжения России в Украину. Также запланирована подготовка украинских судебных экспертов и следователей, говорится в сообщении посольства.
Напомним, Европейский Союз совместно с Европейским инвестиционным банком помогут Украине восстанавливать энергетическую инфраструктуру, пострадавшую от российских ракетных обстрелов.