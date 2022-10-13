Европейский Союз совместно с Европейским инвестиционным банком помогут Украине восстанавливать энергетическую инфраструктуру, пострадавшую от российских ракетных обстрелов.
Об этом 12 октября сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.
Европейский инвестиционный банк уже перечислил Украине дополнительные 550 миллионов евро. Средства помогут, в частности, покрыть расходы по ремонту поврежденных объектов энергетической инфраструктуры и поддержать стабильность украинской электросети.
За два месяца в рамках пакета экстренной поддержки от ЕИБ и Еврокомиссии Украина получила 1,05 миллиарда евро.
Ранее сообщалось, что работа пострадавшей от ракетных ударов россиян энергетической инфраструктуры будет возобновлена в понедельник-вторник (10-11 октября).
Европейский Союз совместно с Европейским инвестиционным банком помогут Украине восстанавливать энергетическую инфраструктуру, пострадавшую от российских ракетных обстрелов.
Об этом 12 октября сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.
Европейский инвестиционный банк уже перечислил Украине дополнительные 550 миллионов евро. Средства помогут, в частности, покрыть расходы по ремонту поврежденных объектов энергетической инфраструктуры и поддержать стабильность украинской электросети.
За два месяца в рамках пакета экстренной поддержки от ЕИБ и Еврокомиссии Украина получила 1,05 миллиарда евро.
Ранее сообщалось, что работа пострадавшей от ракетных ударов россиян энергетической инфраструктуры будет возобновлена в понедельник-вторник (10-11 октября).