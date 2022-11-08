Европейский Союз намерен ввести дополнительные санкции против Ирана. Причиной тому является жестокое подавление протестов, спровоцированных смертью молодой иранской женщины.

Об этом сообщает Bloomberg.

Послы ЕС на встрече в Брюсселе планируют поддержать предложения, направленные против нескольких иранских физических и юридических лиц уже завтра.

Затем эти мероприятия будут обсуждаться министрами иностранных дел ЕС в начале следующей недели. По меньшей мере, 17 человек были убиты в Иране с пятницы, когда силы безопасности разогнали акции протеста на выходных в пограничных провинциях, где проживают некоторые из крупнейших этнических меньшинств страны.

Эти районы стали основными центрами беспорядков с тех пор, как 17 сентября в Иране начались общенациональные протесты после смерти Махсы Амини, 22-летней курдской иранки, которая была задержана полицией за якобы нарушение исламского дресс-кода страны.

Иран неоднократно называл протесты беспорядками, спровоцированными иностранными странами, и исключал международную критику насилия со стороны сил безопасности. 17 октября ЕС ввел санкции против 11 иранцев и четырех организаций, включая полицию нравов страны и ее команду по киберзащите, а также министра связи Эйсу Зарепура в связи с подавлением правительством протестов. Ограничения включали поездки и замораживание активов.

Напомним, украинская военная разведка обнаружила данные, свидетельствующие о доставке ударных беспилотников из Ирана в Россию во время полномасштабной войны, а не до, как утверждает Тегеран. Комплектующие одного из сбитых БпЛА Mohajer-6 были изготовлены в феврале, а еще требовалось время на его доставку.