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На промежуточных выборах в Конгресс США сенатор-республиканец Рэндал Говард Пол победил в штате Кентукки и продолжит свое представительство в Сенате. В мае он заблокировал законопроект о предоставлении Украине пакета военной помощи.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на американские СМИ.
Сенатор-республиканец Рэнд Пол из Кентукки, бывший кандидат в президенты, выиграл третий срок в Сенате, победив соперника с другого конца политического спектра, демократа Чарльза Букера.
Победа Рэндала Пола, впервые избранного в 2010 году, продолжила длинную серию побед Республиканской партии в гонке Сената Кентукки.
Комментируя итоги голосования у Кентукки на промежуточных выборах, политик в своем Twitter назвал результаты «большой победой».
Ренд Пол, как отмечают американские политические обозреватели, является одним из самых противоречивых голосов в Сенате. Политик, в частности, заявлял о «чрезмерном вмешательстве правительства» в карантинные меры во время пандемии COVID-19.
Ранее сообщалось, что лидер Республиканской партии в Палате представителей Кевин МакКарти заявил о том, что республиканцы готовы сократить помощь США Украине в следующем году в случае победы в промежуточных выборах.
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На промежуточных выборах в Конгресс США сенатор-республиканец Рэндал Говард Пол победил в штате Кентукки и продолжит свое представительство в Сенате. В мае он заблокировал законопроект о предоставлении Украине пакета военной помощи.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на американские СМИ.
Сенатор-республиканец Рэнд Пол из Кентукки, бывший кандидат в президенты, выиграл третий срок в Сенате, победив соперника с другого конца политического спектра, демократа Чарльза Букера.
Победа Рэндала Пола, впервые избранного в 2010 году, продолжила длинную серию побед Республиканской партии в гонке Сената Кентукки.
Комментируя итоги голосования у Кентукки на промежуточных выборах, политик в своем Twitter назвал результаты «большой победой».
Ренд Пол, как отмечают американские политические обозреватели, является одним из самых противоречивых голосов в Сенате. Политик, в частности, заявлял о «чрезмерном вмешательстве правительства» в карантинные меры во время пандемии COVID-19.
Ранее сообщалось, что лидер Республиканской партии в Палате представителей Кевин МакКарти заявил о том, что республиканцы готовы сократить помощь США Украине в следующем году в случае победы в промежуточных выборах.