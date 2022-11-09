На промежуточных выборах в Конгресс США сенатор-республиканец Рэндал Говард Пол победил в штате Кентукки и продолжит свое представительство в Сенате. В мае он заблокировал законопроект о предоставлении Украине пакета военной помощи.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на американские СМИ.

Сенатор-республиканец Рэнд Пол из Кентукки, бывший кандидат в президенты, выиграл третий срок в Сенате, победив соперника с другого конца политического спектра, демократа Чарльза Букера.

Победа Рэндала Пола, впервые избранного в 2010 году, продолжила длинную серию побед Республиканской партии в гонке Сената Кентукки.

Комментируя итоги голосования у Кентукки на промежуточных выборах, политик в своем Twitter назвал результаты «большой победой».

Ренд Пол, как отмечают американские политические обозреватели, является одним из самых противоречивых голосов в Сенате. Политик, в частности, заявлял о «чрезмерном вмешательстве правительства» в карантинные меры во время пандемии COVID-19.

Ранее сообщалось, что лидер Республиканской партии в Палате представителей Кевин МакКарти заявил о том, что республиканцы готовы сократить помощь США Украине в следующем году в случае победы в промежуточных выборах.