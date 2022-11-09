Генеральная Ассамблея ООН 14 ноября соберется на специальную сессию, где рассмотрит проект резолюции о создании механизма компенсации Украине ущерба, нанесенного развязанной Россией полномасштабной войной.

Об этом во вторник объявила спикер председателя Генассамблеи Паулина Кубяк, сообщает « Укринформ ».

По ее словам, украинская делегация в ООН направила заявку о проведении специальной сессии для обсуждения резолюции «Содействие правовой защите и репарациям Украины».

Документ содержит признание государствами ООН необходимости создания компенсационного механизма для возмещения ущерба, нанесенного Россией, и рекомендации государствам по созданию реестра таких убытков. Речь идет, в частности, о вреде, причиненном имуществу различных форм собственности, физическим и юридическим лицам, экологии и т.д.

Заседание Генассамблеи начнется в понедельник в 10.00 (17.00 по Киеву).

Еще в сентябре стало известно, что Украина лоббирует в ГА ООН принятие резолюции, которая станет основой создания международного механизма компенсации, который может привести к аресту российских государственных активов за рубежом на сумму до 300 миллиардов долларов.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский предложил ООН создать новую глобальную платформу для оценки ущерба климату от военных действий.