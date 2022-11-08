Президент Украины Владимир Зеленский предложил ООН создать новую глобальную платформу для оценки ущерба климату от военных действий.
Об этом Офис президента сообщил в Telegram.
— Российская война принесла энергетический и продовольственный кризис. Меньше чем за полгода она уничтожила в Украине три миллиона гектаров леса! Мы вынуждены ежедневно выяснять, какая ситуация на Запорожской АЭС – самой большой в Европе. Нет ли там выброса радиации? Армия РФ превратила эту атомную станцию в военный полигон… Я предлагаю вам всем поддержать нашу инициативу, представленную на Конференции, а именно — создание глобальной платформы для оценки ущерба климату и окружающей среде от военных действий, — подчеркнул президент.
Отмечено, что в мероприятии этого года участвуют около 100 лидеров государств и правительств.
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Президент Украины Владимир Зеленский предложил ООН создать новую глобальную платформу для оценки ущерба климату от военных действий.
Об этом Офис президента сообщил в Telegram.
— Российская война принесла энергетический и продовольственный кризис. Меньше чем за полгода она уничтожила в Украине три миллиона гектаров леса! Мы вынуждены ежедневно выяснять, какая ситуация на Запорожской АЭС – самой большой в Европе. Нет ли там выброса радиации? Армия РФ превратила эту атомную станцию в военный полигон… Я предлагаю вам всем поддержать нашу инициативу, представленную на Конференции, а именно — создание глобальной платформы для оценки ущерба климату и окружающей среде от военных действий, — подчеркнул президент.
Отмечено, что в мероприятии этого года участвуют около 100 лидеров государств и правительств.