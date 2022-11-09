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В составе пограничных войск республики Беларусь создаются подразделения операторов ударных БПЛА.
Об этом сообщил Генштаб в утренней сводке 9 ноября.
Отмечается, что Беларусь и дальше поддерживает вооруженную агрессию РФ против Украины, предоставляя ей инфраструктуру, территорию и воздушное пространство. Продолжается формирование русско-белорусской группировки войск на территории Беларуси.
По предварительной информации, военнослужащие 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады вооруженных сил республики Беларусь в качестве «братской» помощи закупили для нужд личного состава 15-го мотострелкового полка 2-й мотострелковой дивизии ВС РФ до 100 комплектов индивидуальных апп. другой экипировки.
В составе пограничных войск республики создаются подразделения операторов ударных БПЛА.
Правоохранительные органы республики Беларусь ужесточили меры по поиску, выявлению и задержанию граждан с проукраинской позицией или критикуют власть или так называемую специальную военную операцию РФ в Украине.
Ранее сообщалось, что российские оккупанты за время полномасштабной войны против Украины потеряли по меньшей мере 278 самолетов. Враг также использовал более 80% своих современных высокоточных ракет.
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Форпост півдня України: особливості роботи журналістів у МиколаєвіКатерина Середа
В составе пограничных войск республики Беларусь создаются подразделения операторов ударных БПЛА.
Об этом сообщил Генштаб в утренней сводке 9 ноября.
Отмечается, что Беларусь и дальше поддерживает вооруженную агрессию РФ против Украины, предоставляя ей инфраструктуру, территорию и воздушное пространство. Продолжается формирование русско-белорусской группировки войск на территории Беларуси.
По предварительной информации, военнослужащие 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады вооруженных сил республики Беларусь в качестве «братской» помощи закупили для нужд личного состава 15-го мотострелкового полка 2-й мотострелковой дивизии ВС РФ до 100 комплектов индивидуальных апп. другой экипировки.
В составе пограничных войск республики создаются подразделения операторов ударных БПЛА.
Правоохранительные органы республики Беларусь ужесточили меры по поиску, выявлению и задержанию граждан с проукраинской позицией или критикуют власть или так называемую специальную военную операцию РФ в Украине.
Ранее сообщалось, что российские оккупанты за время полномасштабной войны против Украины потеряли по меньшей мере 278 самолетов. Враг также использовал более 80% своих современных высокоточных ракет.