В составе пограничных войск республики Беларусь создаются подразделения операторов ударных БПЛА.

Об этом сообщил Генштаб в утренней сводке 9 ноября.

Отмечается, что Беларусь и дальше поддерживает вооруженную агрессию РФ против Украины, предоставляя ей инфраструктуру, территорию и воздушное пространство. Продолжается формирование русско-белорусской группировки войск на территории Беларуси.

По предварительной информации, военнослужащие 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады вооруженных сил республики Беларусь в качестве «братской» помощи закупили для нужд личного состава 15-го мотострелкового полка 2-й мотострелковой дивизии ВС РФ до 100 комплектов индивидуальных апп. другой экипировки.

В составе пограничных войск республики создаются подразделения операторов ударных БПЛА.

Правоохранительные органы республики Беларусь ужесточили меры по поиску, выявлению и задержанию граждан с проукраинской позицией или критикуют власть или так называемую специальную военную операцию РФ в Украине.