Российские оккупанты за время полномасштабной войны против Украины потеряли по меньшей мере 278 самолетов. Враг также использовал более 80% своих современных высокоточных ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

«Войска РФ значительно истощили свой арсенал систем высокоточного оружия и понесли значительные потери в авиации. Теперь им будет сложно поддерживать текущий темп атак на украинскую критическую инфраструктуру», - отметили аналитики.

В отчете ISW процитировали заявление главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного от 3 ноября, в котором говорится, что украинские защитники уже уничтожили 278 российских самолетов, сравнивая эти данные с потерями 119 самолетов Советским Союзом за 10 лет войны в Афганистане.

«Минобороны Великобритании 7 ноября проинформировало, что российские силы вряд ли компенсируют эти авиационные потери в ближайшие несколько месяцев, поскольку они значительно превышают российские возможности по производству новых самолетов», - подчеркнули специалисты.

В то же время в Институте изучения войны привели слова представителя ГУР Вадима Скибицкого. Разведчик рассказал, что оккупанты использовали более 80% своих современных ракет, нанося массированные удары по украинской инфраструктуре. Кроме того, он указал, что у российских войск осталось только 120 ракет «Искандер».

Вадим Скибицкий также добавил, что Россия достигла договоренности с Ираном о закупке систем баллистических ракет Fateh-110 и Zolfaghar. Попытки страны-агрессора пополнить свой арсенал лишь подтверждают то, что запасы выскоточного оружия у него почти закончились.