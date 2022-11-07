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С начала полномасштабного вторжения российская армия из-за постоянных обстрелов украинских городов серьезно истощила свои запасы ракетных вооружений. «Искандеров» на вооружении осталось 120 единиц.
Об этом в комментарии журнала The Economist сообщил представитель Главного управления Министерства обороны Вадим Скибицкий.
По его словам, на сегодняшний день россияне использовали около 80% своих современных ракет.
Учитывая это, кремлевский режим пытается пополнить свои запасы за счет Ирана. Россия планирует получить от Тегерана около тысячи баллистических ракет малой дальности класса «земля-земля» Fateh-110 и Zolfaghar.
— Мы знаем, что договоренности уже достигнуты, - заявил Вадим Скибицкий.
Напомним, Россия может готовить новые массовые удары по украинской энергетической инфраструктуре. Для этого он может использовать иранские ракеты.
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С начала полномасштабного вторжения российская армия из-за постоянных обстрелов украинских городов серьезно истощила свои запасы ракетных вооружений. «Искандеров» на вооружении осталось 120 единиц.
Об этом в комментарии журнала The Economist сообщил представитель Главного управления Министерства обороны Вадим Скибицкий.
По его словам, на сегодняшний день россияне использовали около 80% своих современных ракет.
Учитывая это, кремлевский режим пытается пополнить свои запасы за счет Ирана. Россия планирует получить от Тегерана около тысячи баллистических ракет малой дальности класса «земля-земля» Fateh-110 и Zolfaghar.
— Мы знаем, что договоренности уже достигнуты, - заявил Вадим Скибицкий.
Напомним, Россия может готовить новые массовые удары по украинской энергетической инфраструктуре. Для этого он может использовать иранские ракеты.