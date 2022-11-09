Военнослужащий из Курской области РФ, призванный в армию в рамках так называемой частичной мобилизации, рассказал о больших потерях российских военных в Луганской области Украины.

Запись телефонного разговора мобилизованного с родными опубликовало российское издание «Верстка», пишет «Радио Свобода».

По словам военнослужащего, группу мобилизованных отправили на передовую «на убой», без должного вооружения и снаряжения.

— Ребят «двухсотых» грузят... Вооружения вообще нет. Работает артиллерия, но бьет не туда. У нас оружие 1985 года. Броня обломками прогибается... Помогите нам. Мы не хотим быть мясом, – говорит военнослужащий, добавляя, что группа мобилизованных, в которую он входит, «устроила бунт» и отказывается выполнять дальнейшие боевые задания.

Напомним, ВСУ за минувшие сутки ликвидировали еще 789 оккупантов. В целом Россия потеряла в Украине с начала полномасштабной агрессии уже 77 тысяч 950 российских военных .

Напомним, несмотря на заявления президента России Владимира Путина, мобилизация в РФ не принесла успеха в достижении его целей.